Рубио обсудит с Венгрией и Словакией отказ от импорта энергоресурсов из России

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует обсудить с властями Венгрии и Словакии прекращение импорта ими российских энергоресурсов.
«Ну, мы поговорим с ними об этом. Мы поговорим о том, что должно произойти», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, журналистам перед вылетом в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
«Да, я не буду вдаваться в подробности того, что мы будем говорить на этих встречах. Но, прежде всего, это страны, которые очень сильно поддерживают нас, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами», — добавил госсекретарь США.