Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио обсудит с Венгрией и Словакией отказ от импорта энергоресурсов из России

Госсекретарь США отметил, что эти страны «активно сотрудничают с Соединенными Штатами».

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует обсудить с властями Венгрии и Словакии прекращение импорта ими российских энергоресурсов.

«Ну, мы поговорим с ними об этом. Мы поговорим о том, что должно произойти», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, журналистам перед вылетом в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Да, я не буду вдаваться в подробности того, что мы будем говорить на этих встречах. Но, прежде всего, это страны, которые очень сильно поддерживают нас, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами», — добавил госсекретарь США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше