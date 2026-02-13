FT: Би-би-си предстоят сокращение расходов на сотни миллионов и увольнения

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Британская Би-би-си планирует сократить расходы на сотни миллионов фунтов стерлингов, что приведет к увольнениям и «тяжелым решениям» по поводу программы вещания. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на совещание, которое 12 февраля провел с сотрудниками уходящий гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви.
Как говорится в статье, руководителям подразделений дан срок до конца марта, чтобы сформулировать предложения по экономии средств. Она должна составить около 10% на протяжении ближайших трех лет. При этом урезание финансирования должно коснуться всех служб корпорации — от новостных редакций до коммерческих студий Би-би-си, пишет издание. Financial Times замечает, что в прошлом году операционные издержки вещательной корпорации составили ?2 млрд ($2,7 млрд).
Газета обращает внимание, что в последние годы другие корпорации, обеспечивающие в Великобритании общественное вещание, были вынуждены пойти на сокращение бюджетов из-за растущих расходов и уменьшения размера аудитории, мигрирующей на онлайн-платформы. Среди них упоминаются телеканалы ITV и Channel 4.
На Би-би-си дополнительное давление оказывает иск на $10 млрд, поданный против корпорации президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер обвиняет британское СМИ в искажении его речи в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала гендиректор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку, но продолжит исполнять обязанности до начала апреля. Своего поста лишилась и глава новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.