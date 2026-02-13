FT: Би-би-си предстоят сокращение расходов на сотни миллионов и увольнения

На Би-би-си дополнительное давление оказывает иск на $10 млрд, поданный против корпорации президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер обвиняет британское СМИ в искажении его речи в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала гендиректор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку, но продолжит исполнять обязанности до начала апреля. Своего поста лишилась и глава новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.