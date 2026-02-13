2 декабря президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на увеличение внешнего долга, он по-прежнему остается одним из самых низких в мире. «Государственный долг РФ составляет менее 20% ВВП», — заявил Путин. Он добавил, что это свидетельствует о сбалансированной и ответственной бюджетной политике правительства, а также о последовательных мерах в области денежно-кредитной политики, которые способствуют замедлению инфляции.