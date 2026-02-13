Ричмонд
Внешний долг России достиг максимума с 2006 года

По данным Министерства финансов России, внешний государственный долг страны на 1 января 2026 года составил $61,97 млрд, что является самым высоким показателем с 2006 года.

По данным Министерства финансов России, внешний государственный долг страны на 1 января 2026 года составил $61,97 млрд, что является самым высоким показателем с 2006 года. За прошлый год этот показатель увеличился на $30 млрд, что соответствует росту на 10,4%.

На 1 января 2006 года внешний госдолг России составлял $76,5 млрд, а уже на 1 января 2007 года снизился до $52 млрд. Однако в последние годы наблюдается тенденция к росту долга, который на начало 2026 года достиг $319,8 млрд.

2 декабря президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на увеличение внешнего долга, он по-прежнему остается одним из самых низких в мире. «Государственный долг РФ составляет менее 20% ВВП», — заявил Путин. Он добавил, что это свидетельствует о сбалансированной и ответственной бюджетной политике правительства, а также о последовательных мерах в области денежно-кредитной политики, которые способствуют замедлению инфляции.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что государственный долг США начал быстро расти с 2000-го года, а после финансового кризиса 2008−2009 гг. его рост принял вертикально- лавинообразный характер.

