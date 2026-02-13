Ричмонд
Reuters: Компания из Саудовской Аравии хочет купить активы «Лукойла»

Компания из Саудовской Аравии подписала соглашение о покупке активов «Лукойла».

Источник: Комсомольская правда

Компания из Саудовской Аравии Midad Energy подписала оглашение о намерениях купить международные активы «Лукойла», передает Reuters.

«Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями…», — говорится в сообщении.

Как передает агентство, подписанный в конце января договор распространяется на весь объем активов. Midad Energy планирует разместить денежное предложение о выкупе на эскроу-счете на время получения сторонами разрешений от регуляторов, включая Минфин США.

В октябре 2025 года под санкции США попал сам «Лукойл» и все его «дочки».

Ранее KP.RU писал, что «Лукойл» договорился о продаже зарубежных активов инвестиционной компании Carlyle. При этом в сделку не вошли активы РФ в Казахстане.

