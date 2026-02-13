Почему банки богатеют на фоне падения доходов казахстанцев, рассказал экономист

Прибыль на фоне падения доходов населения.
По мнению эксперта, банковский сектор в Казахстане перестал выполнять функцию финансового посредника для реальной экономики и превратился в механизм перераспределения доходов.
«Ситуация, при которой банковский сектор на протяжении уже четырех лет получает сверхприбыли, когда реальные доходы населения снижаются, при этом реальный сектор кредитуется в основном за счет государства, явно указывает на наличие серьезных дисбалансов в финансовой системе.», — отмечает экономист.
Реальный рост прибыли банков в 2025 году, по оценкам Хусаинова (с учетом корректировок на налоги и разовые убытки от возврата госпомощи), составил около 16%. При этом концентрация рынка усиливается: на топ-6 банков приходится 82,4% всей чистой прибыли сектора.
Напомним, реальные доходы населения в третьем квартале 2025 года снизились в реальном выражении на фоне высокой инфляции и ослабления тенге на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Математика фондирования.
По расчетам экономиста, реальная стоимость привлечения средств для банков сейчас составляет около 8,77%. Обязательства сектора составляют около 60 трлн тенге, а выплаченное вознаграждение 5,26 трлн тенге.
Если учесть структуру портфеля (валютные обязательства обходятся банкам в 1%, а доля валютных вкладов — 23%), то стоимость тенгового фондирования составляет примерно 11,09%. При этом банки могут без риска размещать эти средства в ноты Нацбанка под 14−15% (текущая базовая ставка за вычетом маржи).
«Это и есть реальная стоимость привлекаемых тенге БВУ в пассивах. Вся сверхдоходность банковского сектора вызвана перекосами, созданными в привлечении пассивов, так как текущие счета привлекаются под ноль процентов из-за запрета на начисление вознаграждения. Такая же ситуация с валютными депозитами, где предельная ставка — 1%», — объясняет Хусаинов.
Скрытые миллиарды.
Анализ отчетности трех крупных публичных банков (без учета Kaspi) показал, что только на «бесплатных» текущих счетах и дешевой валюте они заработали 538 млрд тенге. Это 38% от всей их прибыли.
«Без регуляторных процентных арбитражей рентабельность капитала крупных банков возвращается к экономически нормальным уровням», — резюмирует эксперт.
Последствия решений Нацбанка.
Повышение минимальных резервных требований (МРТ), введенное регулятором в сентябре для изъятия сверхдоходов, Хусаинов считает половинчатой мерой, которая может навредить.
Отметим, повышение минимальных резервных требований направлено на изменение подхода к изъятию ликвидности и снижение привлекательности потребительского кредитования. В результате ужесточения норм у банков изымается больше средств, что ограничивает кредитные возможности.
Как полагает Хусаинов, банкам станет выгоднее отправлять клиентов к собственным брокерам на международные рынки, чем держать валюту внутри страны. МРТ бьют по всему сектору, тогда как выигрывают от арбитража в основном крупные игроки.
Галим Хусаинов регулярно комментирует ситуацию на финансовом рынке. Ранее он заявлял, что курс тенге переоценен и сейчас удачный момент для покупки доллара. Также экономист предупреждал, что высокая волатильность нацвалюты создает дополнительное давление на курс.
Кроме того, в конце прошлого года Хусаинов предрек рост цен на жилье из-за налоговой реформы, которая может увеличить себестоимость строительства.