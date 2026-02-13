Почему банки богатеют на фоне падения доходов казахстанцев, рассказал экономист

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев вновь поднял вопрос о сверхдоходах банковского сектора, который за прошлый год заработал почти 3 трлн тенге. Экс-председатель правления Банка ЦентрКредит, экономист Галим Хусаинов считает, что корни этой прибыли кроются не в рыночном успехе, а в регуляторных арбитражах и доступе к дешевому фондированию.