Сколько безработных насчитали в Казахстане

Безработица в Казахстане определяется по методике Международной организации труда (МОТ) как доля от численности рабочей силы лиц 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. В рабочую силу не включены 4 629 548 человек работоспособного возраста: домохозяйки, пенсионеры, учащиеся и некоторые другие категории населения.