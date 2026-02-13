Сколько безработных насчитали в Казахстане

Уровень безработицы в Казахстане весь 2025 год оставался неизменным — 4,6%. Такой показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, сохранился и в последнем квартале года. Всего, по подсчетам аналитиков, в стране насчитывается 9 724 603 человека, включенных в рабочую силу. Из них 9 278 903 человек приходится на занятое население, а 445 700 — на безработных.
В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы фиксируется в Мангистауской области — 5%. В Атырауской и Павлодарской областях уровень безработицы составляет 4,9%. В Алматы доля безработного населения равна 4,5%, в Шымкенте — 4,6%, а в Астане — 4,3%. Самый низкий показатель безработицы зафиксирован в Карагандинской области — всего 4%.
В разрезе полов наблюдается небольшой перевес. Доля безработных женщин составила 4,9%, тогда как у мужчин этот показатель равен 4,3%. Однако в реальности безработных казахстанцев может быть больше.
Безработица в Казахстане определяется по методике Международной организации труда (МОТ) как доля от численности рабочей силы лиц 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. В рабочую силу не включены 4 629 548 человек работоспособного возраста: домохозяйки, пенсионеры, учащиеся и некоторые другие категории населения.
Ранее Казахстан оказался лидером по количеству зарегистрированных безработных граждан среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза.