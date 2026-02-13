Паромная переправа Ванино-Холмск претендует на федеральные деньги

Отметим, что транспортный коридор, соединяющий Хабаровский край и Сахалинскую область работает с 1973 года. Сейчас её обслуживают четыре парома — три судна типа «Сахалин» и одно «Александр Деев». По итогам 2025 года через морскую переправу прошло свыше 1,3 миллиона грузов, это в том числе товары народного потребления. Кроме того, было перевезено порядка 27 тысяч пассажиров.