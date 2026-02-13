Паромная переправа Ванино-Холмск претендует на федеральные деньги

В Сахалинской области подготовили поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, согласно которым должно быть законодательно закреплено такое понятие, как «геостратегические морские маршруты». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, благодаря инициативе паромная переправа Ванино-Холмск должна получить особый федеральный статус.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева, реализация поправок позволит создать комплексный механизм, благодаря которому станет возможно привлекать федеральное финансирование для поддержания работоспособности и развития стратегически важных морских маршрутов, к которым относится и переправа Ванино-Холмск.
— Предполагается установление специального правового режима для социально значимых маршрутов, связывающих субъекты страны при отсутствии либо без стабильного сухопутного сообщения. При этом организация перевозок по таким маршрутам возлагается на федеральный орган с финансированием из федерального бюджета, — объяснил Максим Жоголев.
Отметим, что транспортный коридор, соединяющий Хабаровский край и Сахалинскую область работает с 1973 года. Сейчас её обслуживают четыре парома — три судна типа «Сахалин» и одно «Александр Деев». По итогам 2025 года через морскую переправу прошло свыше 1,3 миллиона грузов, это в том числе товары народного потребления. Кроме того, было перевезено порядка 27 тысяч пассажиров.
В настоящее время пакет инициатив сахалинского Минтранса полностью сформирован. Скоро его представят на согласование с профильными федеральными ведомствами. Обсуждения пройдут на площадках Совета Федерации и Государственной Думы.