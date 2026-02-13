В Хабаровске строят подстанцию и высоковольтную ЛЭП для нового микрорайона

Проект финансируется за счёт инфраструктурного займа более чем на 1 миллиард рублей, который регион получил из федерального бюджета в 2024 году. После конкурсных процедур власти заключили соглашение с застройщиком, который взял на себя организацию работ и оплату технологического присоединения.