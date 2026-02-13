В Хабаровске строят подстанцию и высоковольтную ЛЭП для нового микрорайона

В Хабаровске стартовало строительство подстанции «Ореховая» и высоковольтной линии электропередачи «Амур — Ореховая». Эти объекты обеспечат стабильное энергоснабжение будущего жилого микрорайона «Ореховая сопка». Об этом сообщили в министерстве энергетики Хабаровского края.
Проект финансируется за счёт инфраструктурного займа более чем на 1 миллиард рублей, который регион получил из федерального бюджета в 2024 году. После конкурсных процедур власти заключили соглашение с застройщиком, который взял на себя организацию работ и оплату технологического присоединения.
На площадке уже появились ключевые элементы инфраструктуры. Параллельно идёт закупка блочно-модульного здания с необходимым электротехническим оборудованием. Всё это позволит создать надёжный источник питания для растущего жилого комплекса.
Министр энергетики края Герман Тютюков отметил, что строительство подстанции и линии — стратегический шаг для развития территории. Эти объекты станут фундаментом для строительства современного жилья с высоким уровнем комфорта и надёжности электроснабжения.
Проект полностью соответствует задачам национального проекта «Жильё и городская среда», который направлен на создание комфортных условий жизни в регионах. После ввода в эксплуатацию «Ореховая сопка» получит стабильное и качественное энергоснабжение, что ускорит освоение всей территории микрорайона.