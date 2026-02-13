В РСПП дали прогноз по ключевой ставке: оптимизм умеренный

Вероятность того, что Центробанк понизит ключевую ставку в ходе заседания 13 февраля, не высока, но все-таки есть. Таким прогнозом в интервью ТАСС поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«К сожалению, оптимизм умеренный. Инфляция в январе превысила существенно аналогичные показатели прошлого года. Еще к тому же Центральный банк использует аналогию 2019 года, когда повысился НДС на 2 процентных пункта. Тоже был подскок инфляции», — отметил эксперт.
Так что, добавил Шохин, сохранение ставки в 16 процентов будет консенсусным решением совета директоров. Хотя многие эксперты уверены, что ставку можно опустить и до 15,5 базисных пунктов.
«Вероятность этого хоть и не высока, но есть. И я бы хотел быть не просто умеренным оптимистом, а оптимистом», — сказал Шохин.
Глава РСПП напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о необходимости восстановления экономического роста. Промышленники уточняют, что возобновление инвестиций произойдет при ключевой ставке в 12 процентов.
Накануне депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что, скорее всего, ключевая ставка останется на уровне 16% годовых, как и сейчас. Но в будущем, по его мнению, может наметиться «осторожное снижение».
Также сообщалось, что отложенный спрос на ипотеку активизируется только при снижении ключевой ставки до 10%.