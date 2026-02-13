Два инцидента за день: что происходит с автобусами King Long в Ташкенте?

Сначала в соцсетях появились кадры автобуса, у которого буквально разорвало шину. Пользователи не скрывали возмущения: ранее горожане уже неоднократно обращали внимание на состояние покрышек у столичных автобусов. Люди задавались простым вопросом — как можно экономить на том, что напрямую связано с безопасностью пассажиров?
В компании «Тошшахартрансхизмат» подтвердили, что разрыв шины произошёл в 11:45 во время движения от остановки «Малика». По информации перевозчика, специалисты оперативно выехали на место и заменили шину. Уже в 14:35 автобус в технически исправном состоянии продолжил работу на маршруте.
Однако причину произошедшего в компании не уточнили — неясно, произошёл ли разрыв из-за износа или по иным причинам. А ведь речь идёт не о мелочи. Разрыв шины у многотонного сочленённого автобуса — это потенциально серьёзная угроза для десятков пассажиров и других участников движения. Хочется верить, что будут сделаны выводы, а проверка состояния шин станет не формальностью, а реальным инструментом профилактики.
Второй инцидент произошёл на конечной остановке возле Центрального автовокзала. Видео опубликовал Telegram-канал «Ко дну». На кадрах видно, как автобус при развороте заехал в большую лужу, под которой скрывалась глубокая яма. В результате транспорт не смог самостоятельно выбраться.
В «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Автобус не пострадал и уже в 15:15 продолжил движение по маршруту.
Но сам факт остаётся фактом: на территории крупного транспортного узла образовалась яма, способная «поймать» автобус. Дожди — не форс-мажор, а обычное явление. Если под водой скрывается провал, значит, состояние покрытия никто своевременно не контролировал.
В обоих случаях просматриваются признаки системной проблемы. С одной стороны, дорожные службы не обеспечивают надлежащее состояние покрытия, из-за чего на конечных остановках и в целом на дорогах в городе появляются глубокие ямы, скрытые водой. С другой — остаются вопросы к контролю за состоянием шин и техническому обслуживанию транспорта.
Напомним, что закупка новых автобусов обошлась бюджету в значительные суммы. И далеко не факт, что в ближайшие годы город сможет позволить себе столь же масштабное обновление парка. А значит, технику необходимо беречь.
Каждый такой инцидент — это потенциальный риск для пассажиров. Сегодня обошлось без пострадавших. Но системные проблемы имеют неприятную привычку напоминать о себе тогда, когда к ним относятся как к мелочам.