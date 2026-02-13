Ричмонд
Банк может остановить перевод и заблокировать счет из-за одного комментария

Блокировка банковского счёта во время перевода является предусмотренной законом мерой финансовой безопасности.

Блокировка банковского счёта во время перевода является предусмотренной законом мерой финансовой безопасности. Об этом в беседе с RT заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, кредитная организация обязана приостанавливать операции, если они подпадают под установленные критерии. Речь идет о временной заморозке средств для проведения внутренней проверки и предотвращения участия клиента в незаконных схемах. Основанием служат положения федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».

Наиболее частая причина — несоответствие операции привычному финансовому профилю клиента. Банк анализирует регулярные поступления, типичные суммы расходов и круг контрагентов. Крупные разовые переводы от неизвестных лиц либо быстрый вывод небольших сумм могут вызвать подозрение.

Блокировка возможна и в случае, если отправитель или получатель средств включён в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, внимание системы может привлечь даже комментарий к переводу. Упоминание незаконной деятельности, признаки предпринимательства у физлица или размытые формулировки расцениваются как риск.

Повышенное внимание банки уделяют переводам в адрес онлайн-казино, криптообменников, нелицензированных брокеров и компаний с признаками фирм-однодневок. Основанием для приостановки также могут стать ошибки в реквизитах и расхождения данных плательщика и получателя.

Если счёт заблокирован, юрист рекомендует незамедлительно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие законность операции. В случае отказа от взаимодействия кредитная организация вправе направить сведения в Росфинмониторинг, что может привести к дополнительной проверке.

