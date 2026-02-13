Банк может остановить перевод и заблокировать счет из-за одного комментария

Блокировка возможна и в случае, если отправитель или получатель средств включён в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, внимание системы может привлечь даже комментарий к переводу. Упоминание незаконной деятельности, признаки предпринимательства у физлица или размытые формулировки расцениваются как риск.