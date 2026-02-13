Внешний долг РФ превысил 60 млрд долларов по состоянию на начало февраля

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля этого года составил 61,97 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ.
По информации ведомства, на 1 января 2006 года внешний долг страны был 76,5 млрд долларов. При этом к январю 2007 года уже составлял 52 млрд и после не превышал отметку в 60 млрд долларов.
В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что госдолг России не должен превышать 20% ВВП, это является преимуществом отечественной экономики.
Как писал сайт KP.RU, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заметил, что большого экономического смысла этот показатель не несет. По его словам, не стоит утверждать, что большой госдолг является чем-то негативным. Ведь чем больше у вас денег, в том числе заемных, тем больше у вас возможностей финансировать образование, здравоохранение, экономику и т. д., добавил он.
По данным ООН, Россия заняла 99 место в мире по размеру госдолга на душу населения.