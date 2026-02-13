Внешний долг РФ превысил 60 млрд долларов по состоянию на начало февраля

Как писал сайт KP.RU, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заметил, что большого экономического смысла этот показатель не несет. По его словам, не стоит утверждать, что большой госдолг является чем-то негативным. Ведь чем больше у вас денег, в том числе заемных, тем больше у вас возможностей финансировать образование, здравоохранение, экономику и т. д., добавил он.