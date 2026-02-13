Строительство ЖК «Гулливер» у метро «Пушкинская» в Минске приостановлено

Мобильная группа Мингорисполкома в рамках месячника безопасного труда в строительстве выезжала на объект, расположенный в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича рядом с метро «Пушкинская». На указанном месте строится ЖК «Гулливер» (подробнее мы писали здесь).
В составе группы были представители Департамента государственной инспекции труда, комитета по труду, занятости и соцзащите, профсоюзов, а также Госпромнадзора, Госэнергонадзора.
Особое внимание было уделено работе в неблагоприятных погодных условиях. Речь идет про скользкие поверхности, отсутствие нормального обогрева, а также обледенение проходов. Была проведена проверка как организации рабочих мест, так состояния бытовых помещений.
«Выявлены нарушения. Работы рекомендовано приостановить до полного устранения нарушений», — уточнили в Министерстве труда и соцзащиты.