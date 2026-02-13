Названы омские вакансии с самой высокой зарплатой в 2026 году

Кадровый центр «Работа России» опубликовал в пятницу, 13 февраля 2026 года, рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий текущего года в Омской области. Всего на платформе представлено больше 350 предложений работы с заработной платой выше 150 тысяч рублей.
Наиболее прибыльными направлениями оказались сфера высоких технологий, розничная торговля и промышленное производство. Так, специалисту-протезисту предлагается зарплата около 350 тысяч рублей. Руководитель производственного подразделения получает доход порядка 300 тысяч рублей, а разработчику программного обеспечения выплачивают примерно 250 тысяч рублей.
Высокие зарплаты также характерны и для популярных среди населения рабочих специальностей. Среди них выделились профессии водителя, заработок которого достигает отметки в 250 тысяч рублей, специалист по электросварочным работам и оператор-наладчик технологической аппаратуры получают зарплату в размере около 150 тысяч рублей.
По сравнению с прошлым годом средний размер оплаты труда жителей Омской области увеличился на 13,8%.