ФОК в районе Снеговой Пади достроит компания из Петербурга за 3,4 млрд рублей

Спорткомплекс в районе Снеговой Пади достроит компания из Санкт-Петербурга. Контракт на 3,378 миллиарда рублей заключили 12 февраля с ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ» без торгов. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» (МКУ «ДКС ВГО»). Подрядчику нужно не просто достроить здание, а сперва провести инженерные изыскания, разработать проект и пройти госэкспертизу. Ввести ФОК в эксплуатацию необходимо до 30 декабря 2029 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Контракт заключен на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик — ООО “ДВК-ДОРСТРОЙ”. Цена Контракта составляет 3 378 166 623 рублей», — говорится в проекте муниципального контракта.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ледовой ареной и спортзалами начали возводить еще в 2011 году. Сейчас объект готов только на 28 процентов. Год назад контракт на достройку оценивали максимум в 2,2 миллиарда рублей. Теперь сумма выросла до 3,378 млрд — более чем на 1,15 млрд.
В начале 2026 года администрация Владивостока в пятый раз попыталась найти подрядчика для достройки ФОКа, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда мэрия воспользовалась правом заключить контракт с единственным исполнителем — ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ». Глава Владивостока Константин Шестаков подтвердил это в своем tg-канале (18+). По его словам, строительство объекта возобновится в этом году, сейчас недострой находится под круглосуточной охраной.
«Предыдущие три аукциона были признаны несостоявшимися — либо из-за отсутствия заявок, либо из-за их несоответствия требованиям федерального законодательства. Объявленный в начале 2026 года аукцион также не состоялся, ввиду того, что не было подано ни одной заявки. В связи с чем принято решение о заключении муниципального контракта с единственным подрядчиком — ООО “ДВК-ДОРСТРОЙ”», — говорится в сообщении мэра города.
Контракт «под ключ»: от изысканий до ледовой арены.
Согласно документам, контракт носит комплексный характер. Подрядчик обязан провести инженерные изыскания, обследовать существующие конструкции, разработать проектную и рабочую документацию, согласовать её и пройти госэкспертизу с проверкой сметной стоимости. И только после этого разрешается приступить к строительно-монтажным работам, поставке оборудования, пусконаладке и благоустройству.
Цену контракта разбили на два этапа. Первый этап — проектирование и экспертиза — оценивается в 107,46 млн рублей. Второй этап — стройка и оборудование — в 3,27 млрд рублей. В итоговую сумму уже заложили все расходы подрядчика: налоги, страховку, вынос сетей и даже камеры видеонаблюдения на стройплощадке.
Финансирование поступает из двух источников: бюджет Приморского края (основная доля) и бюджет Владивостока. Деньги распределили по годам:
2026 год — 976,3 млн рублей; 2027 год — 1,17 млрд рублей; 2029 год — 1,23 млрд рублей.
Здание будет четырехэтажным, общей единовременной вместимостью 1400 человек, с ледовой ареной на 799 человек, бассейном на 150 человек и универсальным залом на 492 человека, а также трибунами и вспомогательными помещениями. Перед началом проектирования подрядчику предстоит провести комплексные инженерные изыскания, расконсервировать объект и выполнить полное обследование всех конструкций. Часть из них, возможно, придется демонтировать. Также необходимо расчистить территорию и само здание от скопившегося за годы простоя строительного мусора. Доступ на площадку должен быть строго ограничен.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит колоссальный объем работ. Необходимо достроить и усилить несущий каркас здания, включая фундаменты, колонны и перекрытия, возвести отсутствующие лестничные клетки, элементы каркаса и перегородки. Полностью предстоит заменить наружные ограждающие конструкции — сэндвич-панели, витражи, окна и двери, а также смонтировать надежную кровлю. Также требуется монтаж всех внутренних инженерных систем: отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и слаботочных сетей, установка и настройка технологического оборудования для ледовой арены, бассейна и спортивных залов. Запланированы масштабные отделочные работы внутри и снаружи здания, прокладка наружных сетей и комплексное благоустройство прилегающей территории с парковкой.
Кто будет строить.
Единственным исполнителем контракта стало ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ», зарегистрированное в Санкт-Петербурге в 2010 году. Юридический адрес — улица Большая Монетная, дом 16. Генеральный директор — Екатерина Соколова, которая занимает пост с 2016 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
В течение 300 дней подрядчик обязан представить на госэкспертизу полный пакет проектной документации. Параллельно начнутся подготовительные работы на площадке. Если экспертиза пройдёт без замечаний и финансирование будет поступать по графику, стартуют строительно-монтажные работы и продлятся около трёх лет.
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на последние дни 2029 года. К этому моменту в Снеговой Пади должен появиться четырёхэтажный ФОК с ледовой ареной, бассейном, универсальным залом и кафе — спустя 18 лет после начала строительства.
История строительства.
Напомним, что ФОК в Снеговой Пади начинали возводить еще в 2011 году. Работы оценили почти в 1 млрд рублей. В срок, к 2013 году, строительство не было завершено. Прокурорская проверка выявила нарушения при заключении концессионных соглашений. Между заказчиком работ и подрядчиком «Дальспецстрой» начались судебные тяжбы. Вдобавок, объект сразу не законсервировали, и он начал разрушаться.
В мае 2016 года на территории Снеговой Пади орудовала организованная группа подростков 15−20 лет, которая занималась грабежом и вымогательством. Подростки якобы поделили микрорайон на зоны, собирали с детей «дань», а если те отказывались платить, избивали их. По словам жителей микрорайона, основным местом собраний группы был недостроенный ФОК, который подростки расписали запрещёнными символами. Именно там они проводили время, оттуда совершали вылазки и нападения на детей. Сюда приносили отнятые деньги, телефоны и прочие ценности.
В марте 2018 года во время сильных снегопадов, на территории недостроенного ФОКа организовали временную площадку для складирования снега. А в сентябре сообщалось, что на обновление проектной документации и новую смету достройки спорткомплекса администрация Владивостока выделила почти 8 млн рублей.
В 2018 году общественник Сергей Мильвит рассказал об объекте Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции (16+). Глава государства сказал, что попросит заняться недостроенным комплексом Олега Кожемяко.
В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме (12+) «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» и градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» заключили договор на выполнение проектных работ для строительства Владивостокского Центра боевых искусств в районе Снеговой Пади. Было запланировано не только строительство нового здания, но и реконструкция многострадального ФОКа, которая так и не состоялась.