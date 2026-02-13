ФОК в районе Снеговой Пади достроит компания из Петербурга за 3,4 млрд рублей

Здание будет четырехэтажным, общей единовременной вместимостью 1400 человек, с ледовой ареной на 799 человек, бассейном на 150 человек и универсальным залом на 492 человека, а также трибунами и вспомогательными помещениями. Перед началом проектирования подрядчику предстоит провести комплексные инженерные изыскания, расконсервировать объект и выполнить полное обследование всех конструкций. Часть из них, возможно, придется демонтировать. Также необходимо расчистить территорию и само здание от скопившегося за годы простоя строительного мусора. Доступ на площадку должен быть строго ограничен.