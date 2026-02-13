Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один налог: приморский миллиардер призвал делать, как в Китае

Глава компании «ДНС групп» Дмитрий Алексеев выступает за НДС для маркетплейсов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Алексеев согласен с предложением властей о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) с товаров, покупаемых гражданами на зарубежных онлайн-площадках. Об этом бизнесмен сообщил в своем телеграм-канале.

По его мнению, китайская система налогообложения является наиболее эффективной. В Поднебесной действует специальный режим CBEC для трансграничного розничного импорта, предусматривающий нулевую импортную пошлину и расчет НДС и акцизов от 70% налоговой базы, что значительно снижает общую налоговую нагрузку.

При превышении установленных лимитов или при импорте товаров, не входящих в специальный список, применяется общий режим налогообложения. Однако в странах, где эти нормы не действуют, это приводит к потере значительных налоговых поступлений.

Министерство финансов предлагает поэтапное введение НДС на иностранные товары, начиная с 5% в 2027 году и достигая 20% к 2030 году. Однако Минпромторг выступил с инициативой ввести НДС сразу в размере 22% с 1 января 2027 года.

Отметим, что Алексеев уже не в первый раз идет в «атаку» на маркетплейсы. Cовладелец DNS ранее обвинил маркетплейсы Ozon и Wildberries в потворстве торговле контрафактными и контрабандными товарами.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше