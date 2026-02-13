Международные стандарты и рыночный надзор: Узбекистан реформирует систему техрегулирования

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется модернизировать систему технического регулирования в соответствии с международными требованиями и провести институциональные преобразования. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы, сообщила пресс-служба главы государства.
На совещании были озвучены планы по поэтапному отказу от государственного контроля и переходу к механизмам рыночного надзора. Для этого подготовлен отдельный законопроект «О рыночном контроле».
В частности, планируется полностью внедрить международные стандарты:
с 1 июля 2026 года в производство и оказание услуг в текстильной, кожевенной, мебельной, электротехнической, автомобильной промышленности и сфере информационных технологий;
с 2027 года — в нефтегазовой, металлургической, транспортной отраслях, индустрии стройматериалов и медицинских изделий;
с 2028 года — в энергетике, химической промышленности, экологии и сервиса.
Указана необходимость упрощения сертификации, так как нынешняя громоздкая система повышает себестоимость и создает условия для бюрократии и коррупции. Предложено внедрить систему оценки на основе риск-анализа, отменить обязательную сертификацию и постепенно перейти к декларированию продукции.
«В целом целесообразно принять Закон “Об общей безопасности продукции”, — отмечено на презентации.
Кроме того, в сфере планируются институциональные преобразования: число организаций Агентства по техническому регулированию сократят с пяти до трех за счет упразднения центра «Узтест» и передачи Центра аккредитации в подчинение Кабмина.
Предлагается полностью передать услуги тестирования и сертификации частному сектору, где уже работают 207 испытательных лабораторий и 73 сертификационных учреждения, охватывающие все отрасли. Для создания здоровой конкуренции планируется привлечь ведущие международные компании.
На презентации также обсуждались вопросы внедрения национального знака соответствия «СUz», обеспечения независимости органов аккредитации, цифровизации лабораторий, реформирования системы метрологии и расширения эталонной базы.
По итогам обсуждения инициатив и предложений предпринимателей глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по внедрению новой системы.