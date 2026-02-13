Ричмонд
В микрорайон Клюквенный Новосибирска запустили автобус: как он будет ходить

НОВОСИБИРСК, 13 февраля, ФедералПресс. В столице Сибири скорректировали маршрут общественного транспорта с учетом мнения горожан. Речь идет про автобус № 46. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Источник: Freepik

«С 13 февраля автобус № 46 будет заезжать на остановочный пункт “Пос. Клюквенный”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение принято для улучшения транспортной доступности района, где активно ведется жилищное строительство. В итоге, автобус будет заезжать на территорию поселка Клюквенный по улицам Переездной и Подневича.

Первые разрешения на возведение домов в «Клюквенном» были выданы еще два года назад. Однако местные жители неоднократно жаловались на последствия соседства с масштабной стройкой: по их словам, единственная дорога, ведущая в поселок, оказалась разбита тяжелой техникой. Запуск рейсового автобуса призван частично снять транспортную напряженность.

Напомним, что в Новосибирске местные жители регулярно жалуются на переполненный общественный транспорт и нехватку автобусов.