В Омской области суд вернул региону землю курортной зоны

Земля была передана в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон” ещё в 2007 году, при этом участок имел статус особо охраняемой природной территории регионального значения и был ограничен в обороте. В прокуратуре пояснили, что ЗАО “НПФ “Призматрон” утратило право на выкуп участка, так как уже использовало исключительное право на аренду. Также площадь предоставленной земли значительно превышала нужды для размещения на ней четырёх объектов недвижимости.