В Омской области суд вернул региону землю курортной зоны

Омские власти восстановили права на землю, входящую в особую курортную зону Чернолучья. Участок был возвращён в собственность региона после долгих судебных разбирательств, о которых сообщили в прокуратуре Омской области.
Земля была передана в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон” ещё в 2007 году, при этом участок имел статус особо охраняемой природной территории регионального значения и был ограничен в обороте. В прокуратуре пояснили, что ЗАО “НПФ “Призматрон” утратило право на выкуп участка, так как уже использовало исключительное право на аренду. Также площадь предоставленной земли значительно превышала нужды для размещения на ней четырёх объектов недвижимости.
Тем не менее, компания разделила землю на несколько участков, которые в дальнейшем перешли к ООО «Ривьера» и ООО «Современные строительные технологии». В процессе реорганизации «Современные строительные технологии» передало участок ООО «Сосновый бор».
После проверки прокуратура подала иски в суд с требованием вернуть земельные участки, которые были незаконно присвоены ООО «Ривьера» и ООО «Сосновый бор». Площадь спорных участков составила более 78 тысяч квадратных метров.
Суд удовлетворил иски прокуратуры, и земля была возвращена в собственность Омской области. Однако коммерческие фирмы подали апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который не согласился с выводами прокурора относительно статуса особо охраняемой природной территории Красноярско-Чернолучинской курортной зоны.
Прокуратура обжаловала решение суда в кассационном порядке. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил решения судов предыдущих инстанций и согласился с позицией прокуратуры о статусе земель как особо охраняемой природной территории. В результате земля вернулась в собственность Омской области.