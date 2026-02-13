Туристический поезд из фильмов о Гарри Поттере могут остановить навсегда

Шотландский туристический поезд «Якобитский экспресс», известный зрителям как «Хогвартс-экспресс», может прекратить работу из-за финансовых трудностей и споров о безопасности. Об этом 12 февраля сообщила газета The Scottish Sun.
Оператор маршрута — компания West Coast Railways — пока не утвердила расписание на текущий год. Ранее состав ежегодно перевозил около 70 тыс. пассажиров, следующих по живописному маршруту между Форт-Уильямом и Маллайгом.
Проблемы обострились после судебного разбирательства в декабре 2023 года. Суд обязал компанию установить центральные замки на дверях вагонов. По оценке WCR, модернизация потребует £7 млн, что превышает годовую прибыль перевозчика.
По данным издания, «Якобитский экспресс» приносит экономике Шотландии около £19,3 млн в год, включая доходы от 101 429 пассажирских поездок. В случае остановки маршрута убытки могут понести не только оператор, но и туристический бизнес, а также кафе и гостиницы в Форт-Уильяме и Маллайге.
