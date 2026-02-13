Туристический поезд из фильмов о Гарри Поттере могут остановить навсегда

По данным издания, «Якобитский экспресс» приносит экономике Шотландии около £19,3 млн в год, включая доходы от 101 429 пассажирских поездок. В случае остановки маршрута убытки могут понести не только оператор, но и туристический бизнес, а также кафе и гостиницы в Форт-Уильяме и Маллайге.