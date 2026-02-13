Афера на миллиард: задержаны бывшие топ-менеджеры группы FESCO

Под стражу заключены экс-председатель правления и акционер компании Андрей Северилов, а также вице-президент по производственному развитию Борис Иванов.
На сумму около 900 миллионов рублей оценивается сумма ущерба. Хищения происходили с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры для проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Данный проект, реализуемый «Росатомом» совместно с ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входящим в FESCO), предполагал превращение Владивостокского порта в перевалочный хаб для контейнерных перевозок по Северному морскому пути.
Как уточняет «Коммерсант», вероятным организатором данной махинации является бывший акционер FESCO Михаил Рабинович, который в настоящее время находится за границей. Также издание уточняет, что суд отказал Северилову в просьбе оставить его на свободе, так как он может уничтожить улики и оказать давление на свидетелей.
Отметим, что сделки совершены, когда действовали ограничительные меры, запрещавшие совершение сделок, ухудшающих финансовое положение компании. Уголовное дело в отношении Северилова, Иванова и других фигурантов было возбуждено 11 февраля по заявлению самой FESCO, и в тот же день они были задержаны сотрудниками ФСБ.
Напомним, что в 2022 году Зиявудин Магомедов — бывший глава группы «Сумма», в которую входит и FESCO, был приговорен к 19 годам лишения свободы, Магомед Магомедов — к 18 годам. Они обвинялись в создании преступного сообщества с целью многомиллиардных хищений.