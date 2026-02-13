Афера на миллиард: задержаны бывшие топ-менеджеры группы FESCO

Как уточняет «Коммерсант», вероятным организатором данной махинации является бывший акционер FESCO Михаил Рабинович, который в настоящее время находится за границей. Также издание уточняет, что суд отказал Северилову в просьбе оставить его на свободе, так как он может уничтожить улики и оказать давление на свидетелей.