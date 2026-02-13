В Новосибирске резко увеличили штрафы за отсутствие касс

Новосибирские эксперты, в том числе координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Наталья Пинигина, считают, что резкий рост санкций ударит прежде всего по добросовестным предпринимателям. Те, кто намеренно уклоняется от ККТ, адаптированы к штрафам и не остановятся, а законопослушные ИП получат дополнительное бремя. По мнению эксперта, эффективнее ужесточать наказания точечно, сохранив умеренные штрафы для впервые нарушивших, чтобы не возвращать самозанятых в «серую зону».