В Новосибирске резко увеличили штрафы за отсутствие касс

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о пятикратном повышении штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает infopro54.ru.
Для юридических лиц минимальный штраф вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч.
ИП планируют штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине объясняют меры необходимостью: в 2024 году нарушения ККТ составили более 77% всех правонарушений, выявленных налоговыми органами.
Новосибирские эксперты, в том числе координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Наталья Пинигина, считают, что резкий рост санкций ударит прежде всего по добросовестным предпринимателям. Те, кто намеренно уклоняется от ККТ, адаптированы к штрафам и не остановятся, а законопослушные ИП получат дополнительное бремя. По мнению эксперта, эффективнее ужесточать наказания точечно, сохранив умеренные штрафы для впервые нарушивших, чтобы не возвращать самозанятых в «серую зону».