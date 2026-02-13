Ричмонд
В «Авиасейлс» опровергли переговоры о продаже компании

«Авиасейлс» не ведет переговоры о продаже компании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Менеджмент и акционеры «Авиасейлс» не ведут переговоры о продаже компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах написала, что владельцы агрегатора «Авиасейлс» рассматривают возможность его продажи, актив оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей.

«Менеджмент и акционеры “Авиасейлс” не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу», — сказали в пресс-службе агрегатора.

«Авиасейлс» — сервис для поиска и покупки авиабилетов, который работает с 2007 года.