Прокуратура проверит цены на огурцы в Новосибирской области

В Новосибирске с начала этого года резко подорожали огурцы. В местных магазинах цена за килограмм этого овоща может достигать 760 рублей. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
— Организована проверка сведений о росте цен в розничных торговых сетях, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура совместно с региональным Управлением ФАС и областных органов государственной власти даст оценку резкому скачку цен на огурцы, проверит, законны ли действия участников цепочки поставок товара, а также соблюдается ли антимонопольное законодательство.