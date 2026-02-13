Ричмонд
В Омской области в 2026 году техник-протезист может получать 350 тысяч рублей

Кадровый центр «Работа России» назвал профессии с самой высокой зарплатой в Омске в 2026 году.

Источник: Om1 Омск

В Омской области в 2026 году наибольшие зарплаты предлагаются специалистам в сфере ИТ, торговли и производства. Среди самых высокооплачиваемых вакансий — работа для техников, начальников цехов и программистов.

Техник-протезист может зарабатывать до 350 тыс. рублей в месяц, а начальник цеха на производстве — до 300 тыс. рублей. Программисты могут рассчитывать на 250 тыс. рублей.

Среди рабочих профессий в топ-3 входят водитель, который может получать до 250 тыс. рублей, а также электрогазосварщик и наладчик технологического оборудования с зарплатой по 150 тыс. рублей.

На портале «Работа России» размещено более 350 вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей и выше. За последний год средняя зарплата в регионе выросла на 13,8%.