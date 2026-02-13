Омичи сообщают регоператору через «Госуслуги» о подброшенном мусоре

Одна из жительниц дома № 34 на улице Крупской рассказала, что в её дворе регулярно появляются отходы, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Среди них — пищевые отходы, упаковки и картонные торговые стойки. По словам жительницы, выбрасывают на детскую площадку и рядом с контейнерной площадкой, что создаёт антисанитарные условия.
Жалоба поступила регоператору в подсистему обратной связи (ПОС) на «Госуслугах».
Юрист компании-регоператора подчеркнул, что такие действия могут противоречить законодательству. Согласно п. 1 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», накопление отходов допускается только в местах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. Пункт 4 Правил обращения с ТКО, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, запрещает размещение отходов вне контейнеров.
По поступившей жалобе служба контроля качества регоператора провела выездную проверку. Во время проверки были выявлены 16 юридических лиц, которые не заключили договоры на вывоз мусора. Все материалы проверки с перечнем уклонистов направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов Омской области и администрацию города Омска.
Региональный оператор «Магнит» ожидает, что материалы будут рассмотрены надзорными органами, и надеется на скорое решение ситуации. Жители Кузьминок также рассчитывают на быстрое устранение проблемы и восстановление чистоты и порядка в районе.