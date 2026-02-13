Омичи сообщают регоператору через «Госуслуги» о подброшенном мусоре

Одна из жительниц дома № 34 на улице Крупской рассказала, что в её дворе регулярно появляются отходы, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Среди них — пищевые отходы, упаковки и картонные торговые стойки. По словам жительницы, выбрасывают на детскую площадку и рядом с контейнерной площадкой, что создаёт антисанитарные условия.