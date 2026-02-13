ФАС вскрыла схему провала концессионных школ в Новосибирске: 3 млрд на фундаменты, суды и предпосылки для нового срыва

Новосибирское УФАС опубликовало итоговый отчёт за 2025 год, в котором отдельно остановилось на громком деле о срыве сроков возведения шести школ по концессии. Речь идёт о соглашении, заключённом ещё в 2021 году, которое должно было обеспечить местами 5775 детей. Однако столичный концессионер, освоив более 3 миллиардов бюджетных рублей, успел возвести только фундаменты и каркасы.