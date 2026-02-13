Цены на жилье в Казахстане растут быстрее инфляции из-за НДС и снятия пенсионных

На вторичном рынке с общим ростом в 13,6% за год лидерами оказались Алматы и Павлодар, где вторичка прибавила в стоимости на 24% и 16,2% год к году. В январе 2026 года количество сделок на рынке жилья значительно просело — на 10,3% год к году, а количество купли-продажи квартир снизилось на 47,2% по сравнению с декабрем 2025-го. При этом аналитики ожидают возвращение рынка к росту, хотя спрос должен расти умеренно.