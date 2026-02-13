Цены на жилье в Казахстане растут быстрее инфляции из-за НДС и снятия пенсионных

В своем обзоре Halyk Finance указали, что в январе 2026 года рынок жилья в стране снова показал рост выше уровня инфляции в 12,2% — +17% год к году на новое жилье и +13,6% на вторичном рынке. По новостройкам в январе лидерами по росту за год стали Алматы (+23,6%), Павлодар (+18,5%) и Актобе (+18,4%), обогнав Астану (+18,1%) и Шымкент (+15,1%).
По первичному жилью темпы роста цен с октября 2025 года обгоняют уровень инфляции. Аналитики связывают это с повышением ставки по НДС. Кроме того, с августа 2025 года были ужесточены правила долевого строительства, что ограничило ввод нового жилья. Помимо этого, спрос подтолкнули увеличение выплат из ЕНПФ на покупку жилья и повышение лимитов по программе «7−20−25» с октября 2025 года.
На вторичном рынке с общим ростом в 13,6% за год лидерами оказались Алматы и Павлодар, где вторичка прибавила в стоимости на 24% и 16,2% год к году. В январе 2026 года количество сделок на рынке жилья значительно просело — на 10,3% год к году, а количество купли-продажи квартир снизилось на 47,2% по сравнению с декабрем 2025-го. При этом аналитики ожидают возвращение рынка к росту, хотя спрос должен расти умеренно.
«На активность покупателей будет влиять сочетание нескольких факторов: во-первых, налоговые изменения (включая повышение ставки по НДС); во-вторых, возможное ужесточение условий ипотеки и более строгая оценка платежеспособности заемщиков со стороны финансового сектора; в-третьих, влияние может усилиться через ЕНПФ, поскольку повышение порогов минимальной достаточности ограничивает круг домохозяйств, способных направлять пенсионные накопления на покупку жилья», — отметили в Halyk Finance.
Напомним, что в целом по стране цены на квартиры в новостройках превысили уровень декабря 2025 года на 2,5%. На вторичном рынке увеличение составило 0,6% в январе.