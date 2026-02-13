Ричмонд
Сотрудники санавиации в Астане потребовали поднять зарплаты — им ответили в Минздраве

В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники санитарной авиации в столице возмутились своим положением. Около 20 медиков требуют поднять им зарплаты и дать специальный статус, чтобы они могли рассчитывать на льготы.

Источник: Курсив

Ситуацию прокомментировали в Национальном координационном центре экстренной медицины (НКЦЭМ).

В ведомстве уточнили, что зарплата сотрудников санавиации на данный момент выше средней. В коллективе трудятся 57 человек — врачи, фельдшеры, санитарки.

«На сегодняшний день средняя заработная оплата врача мобильной бригады медицинской авиации составляет 800−900 тысяч тенге, фельдшера мобильной бригады медицинской авиации — 410−480 тысяч тенге, фельдшер-диспетчера по приему вызовов — 350−400 тысяч тенге, санитарки — 300 тысяч тенге», — уточнили в НКЦЭМ.

При этом мобильные бригады в Астане и Алматы в среднем делают 1−2 вылета в сутки. При этом их зарплаты остаются выше, чем у сотрудников скорой помощи, которые делают около 15 выездов в сутки, в основном на тяжелые случаи.

Как уточнили «Курсиву» в пресс-службе Минтруда, официальных обращений от медиков санавиации в ведомство не поступало.

Ранее «Курсив» писал, что в области Жетысу фельдшеры и водители скорой помощи потребовали поднять им оплату труда. При этом из-за нехватки врачей фельдшерам приходится брать на себя их функции.