Страховому рынку Казахстана готовят перезагрузку: что изменится

В Казахстане стартовала масштабная реформа страхового сектора. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приступило к реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева — усилить роль страхования в экономике и снизить нагрузку на государство, передает DKNews.kz.
Речь идет не просто о точечных изменениях. Власти готовят сразу два ключевых документа: Программу развития страхового рынка до 2030 года и новый закон о страховой деятельности.
Их концепцию обсудили на специальном круглом столе с участием Национального банка, страховых компаний и представителей финансового сообщества.
Почему страховой рынок решили менять.
Главная задача реформы — превратить страхование в полноценный инструмент защиты экономики, а не только отдельный финансовый сервис.
Сегодня значительная часть рисков — от инфраструктурных до социальных — фактически ложится на бюджет. Власти хотят изменить эту модель.
Страхование должно стать частью новой культуры распределения ответственности между государством, бизнесом и гражданами.
Рынок растёт, но его роль всё ещё ограничена.
За последние годы страховой сектор в Казахстане демонстрирует устойчивую динамику.
По данным Агентства:
активы рынка достигли 3,9 трлн тенге за пять лет они выросли в 2,6 раза страховые премии увеличились втрое — до 1,7 трлн тенге выплаты составили 461,4 млрд тенге.
Также проведена цифровизация обязательных видов страхования, появились новые социальные продукты, а система гарантирования расширена.
Председатель Агентства отметила:
«За последние годы Агентством совместно с участниками страхового рынка был реализован ряд ключевых инициатив для обеспечения дальнейшего развития страхового сектора. На сегодня рынок демонстрирует устойчивый рост по всем ключевым показателям».
Что изменит новый закон о страховании.
Будущий закон должен кардинально обновить правила работы отрасли.
Заместитель председателя Агентства Нуржан Турсунханов обозначил основные направления реформы:
«В рамках работы над законопроектом мы планируем концептуально пересмотреть структуру классов страхования, сформировать более гибкие и справедливые условия страховой защиты, привести регулирование в соответствие с современными рисками и запросами граждан и бизнеса».
По его словам, ключевая задача — усилить вклад страхования в экономическое развитие страны.
Какие изменения ждут рынок.
В рамках программы до 2030 года планируется:
расширить обязательные виды страхования внедрить новые социальные страховые продукты модернизировать инфраструктуру отрасли ускорить цифровую трансформацию рынка.
Фактически речь идет о переходе к новой модели — от компенсации ущерба к управлению рисками.
Что предлагают участники рынка.
Представители страховых компаний поддержали реформу, но озвучили и свои предложения.
Елена Бахмутова подчеркнула:
«Новые законодательные подходы должны учитывать интересы государства, бизнеса и граждан, а также обеспечивать устойчивость и прозрачность финансовой системы».
Среди инициатив рынка:
развитие накопительного страхования страхование инфраструктурных объектов унификация стандартов выплат цифровизация урегулирования страховых случаев создание прозрачного рынка посредников.
Также обсуждается переход на онлайн-модель обслуживания клиентов.
Когда ждать изменений.
Сроки реформы уже обозначены:
Программу развития страхового рынка подготовят до сентября 2026 года новый закон о страховой деятельности — до конца текущего года.
После этого начнётся этап практической реализации реформ.
Почему это важно для экономики.
Эксперты считают, что реформа может стать одной из ключевых финансовых трансформаций ближайших лет.
Если страховой рынок начнет активно покрывать риски бизнеса, инфраструктуры и социальной сферы, это:
снизит нагрузку на бюджет повысит устойчивость экономики создаст новые финансовые инструменты для граждан и компаний.
Именно на это и нацелена стратегия до 2030 года.