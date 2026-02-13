Омской компании вернули право на выпуск сливочного масла

В региональном Управлении Россельхознадзора сообщили в пятницу, 13 февраля 2026 года, о возврате действия декларации на выпуск сливочного масла ООО «Меж-Компани». Основанием для возобновления производства продукции стало устранение омским предприятием выявленных ранее нарушений.
Как пояснили в ведомстве, в период с 7 октября и 10 ноября 2025 года сотрудники ведомства и представители прокуратуры КАО города Омска проводили выездные проверки деятельности «Меж-Компани» с отбором проб продукции.
«В ходе проверки инспекторами произведен отбор проб масла сладко-сливочного несоленого “Крестьянское” (м.д.ж. 72,5%). Протоколы испытаний Омского филиала ФГБУ “ЦОК АПК” подтвердили небезопасность продукции: микробиологическим методом в масле обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
Систематические нарушения в деятельности ООО «Меж-Компани» фиксировались Управлением на протяжении всего 2025 года, всего в течение указанного периода ведомство объявило предприятию 4 предостережения. Так, по данным ФГИС «Меркурий», в деятельности организации выявлялись факты нарушения прослеживаемости продукции, использование сырья с фантомных площадок и нарушение жиро-белкового баланса, когда объем жира в готовом продукте превышал его содержание в сырье", — указано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, в надзорном ведомстве рассказали о результатах проверки производственных цехов предприятия, где были обнаружены серьезные отклонения от ветеринарно-санитарных правил:
«В камере созревания сыра стены и радиаторы отопления имели следы коррозии и загрязнения, а в цехе фасовки масла зафиксировано критическое состояние потолочных покрытий, создающее угрозу осыпания частиц в готовую продукцию».
Ранее компании было объявлено предостережение вследствие получения уведомления от территориального органа Россельхознадзора, указывающего на то, что пищевые продукты не соответствуют установленным нормам технических регламентов.
Стоит отметить, что, по информации сервиса «Прозрачный бизнес», доходы компании за 2024 год составили порядка 1,8 млрд рублей при расходах около 1,6 млрд рублей. Заявленная среднесписочная численность сотрудников на упомянутый период — 72 человека. Согласно данным корпоративного сайта на момент подготовки материала, ассортимент продукции от компании представлен полутвердыми сырами, сырными продуктами, плавленными сырами, маслом и кисломолочными напитками.
На данный момент, после того, как производитель устранил обнаруженные несоответствия, действие указанной декларации было восстановлено, однако для обеспечения выпуска безопасной продукции в отношении ООО «Меж-Компани» инициирована процедура усиленного лабораторного мониторинга.