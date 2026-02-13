Омской компании вернули право на выпуск сливочного масла

Систематические нарушения в деятельности ООО «Меж-Компани» фиксировались Управлением на протяжении всего 2025 года, всего в течение указанного периода ведомство объявило предприятию 4 предостережения. Так, по данным ФГИС «Меркурий», в деятельности организации выявлялись факты нарушения прослеживаемости продукции, использование сырья с фантомных площадок и нарушение жиро-белкового баланса, когда объем жира в готовом продукте превышал его содержание в сырье", — указано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.