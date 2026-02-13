Динамика рынка недвижимости в Узбекистане: январь показал позитивный рост продаж

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. По итогам января 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 28,6 тысяч, что почти на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ЦЭИР.
Центр экономических исследований и реформ представил обзор динамики рынка недвижимости Узбекистана за январь 2026 года. В нем говорится, что ценовая динамика на рынке недвижимости остается умеренной, при этом на первичном рынке столицы отмечен более выраженный рост. Рынок аренды в Ташкенте также показывает положительную динамику.
«В январе количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости составило 28,6 тысяч, что почти на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года», — говорится в обзоре.
С начала года в различных регионах республики наблюдается положительная динамика продаж недвижимости. В городе Ташкент, который формирует почти треть всего рынка, продажи увеличились на 33,4% — это максимальный рост среди всех регионов. Значительный прирост сделок также зафиксирован в Самаркандской (26%) и Сырдарьинской (24%) областях.
На вторичном рынке жилья в январе зафиксирован умеренный рост цен. В среднем по республике стоимость 1 квадратного метра в этом сегменте увеличилась за месяц на 0,9%, а к уровню прошлого года — на 8%.
Наибольший годовой прирост цен отмечен в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях, где цены на жилье выросли на 24%, а также в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан — прирост составил 16%.
Потенциал рынка недвижимости Узбекистана: взгляд экспертов.
На вторичном рынке жилья города Ташкента средняя стоимость квадратного метра в январе составила около $1120 с ростом на 0,6%, тогда как относительно прошлого года цены выросли почти на 2%.
Наибольший рост цен на вторичное жилье в годовом выражении отмечен в Яккасарайском (5,7%) и Мирабадском (4,3%) районах.
В то же время, на первичном рынке недвижимости столицы наблюдается более заметный рост цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась более чем на 9%.
Наибольший прирост цен зафиксирован в Мирабадском (18,4%) и Мирзо-Улугбекском (17,3%) районах.
На рынке аренды жилья в Ташкенте в январе средняя стоимость аренды составила около $8,8 за 1 квадратный метр, что на 9% выше уровня прошлого года.
Самые высокие арендные ставки сохраняются в центральных районах — Мирабад, Шайхантахур, Яккасарай и Мирзо-Улугбек, где аренда в среднем достигает $11 за квадратный метр.
Одновременно ускорение роста арендных ставок было наиболее заметным в Алмазарском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах, где средний прирост составил около 13% за год.