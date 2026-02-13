Динамика рынка недвижимости в Узбекистане: январь показал позитивный рост продаж

С начала года в различных регионах республики наблюдается положительная динамика продаж недвижимости. В городе Ташкент, который формирует почти треть всего рынка, продажи увеличились на 33,4% — это максимальный рост среди всех регионов. Значительный прирост сделок также зафиксирован в Самаркандской (26%) и Сырдарьинской (24%) областях.