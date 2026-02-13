В Самаре выделят 50 млн рублей на благоустройство кладбища Воскресенка

В феврале 2026 года администрация Самары увеличила расходы на ритуальные услуги. Город направит 50 миллионов рублей на работы в районе поселка Воскресенка. Эти средства пойдут на первый этап благоустройства в рамках муниципальной программы. Данную информацию содержит проект постановления на сайте администрации Самары.
«Подготовка земли в Самаре требует времени и больших затрат, поэтому власти утвердили поэтапный план работ. Такой подход поможет городу вовремя получить новые площадки для захоронений», — говорится в документах.
На выделенные деньги специалисты пробурят скважину и проложат сети водопровода. На участке построят административные здания, сделают уличное освещение и смонтируют ограждение с воротами.
Рабочие заасфальтируют проезды и подготовят места для мусорных контейнеров. Всего на территории в районе поселка Воскресенка сдадут пять объектов благоустройства. Это поможет Самаре оперативно решить проблему дефицита мест на городских кладбищах.