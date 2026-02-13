В Самаре выделят 50 млн рублей на благоустройство кладбища Воскресенка

В феврале 2026 года администрация Самары увеличила расходы на ритуальные услуги. Город направит 50 миллионов рублей на работы в районе поселка Воскресенка. Эти средства пойдут на первый этап благоустройства в рамках муниципальной программы. Данную информацию содержит проект постановления на сайте администрации Самары.