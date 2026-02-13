Экономические эксперты отметили влияние отчетности на инвестиционные решения

«Возвращение к публикации финансовых данных оживило фондовый рынок, поскольку именно отчетность делает рынок прозрачнее и влияет на инвестиционные решения. Финансовые результаты компаний — это подтверждение или опровержение того, что акции того или иного эмитента обладают потенциалом для роста. Рынок реагирует позитивно, если результаты соответствуют заявленным ранее таргетам или превышают их, когда менеджмент ставит амбициозные и реалистичные цели на будущий год. И, наоборот, результаты хуже ожиданий, слабые цели на будущий год, отказ от дивидендов. Прозрачность компаний значительно влияет на динамику их акций и на ситуацию на рынке в целом. Для частных инвесторов публикация отчетности имеет критически важное значение, потому что, не зная о состоянии дел в компании, вы фактически покупаете кота в мешке», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.