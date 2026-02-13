Нацбанк изменил правила операций с электронными деньгами в Беларуси. Подробности обнародовали в Национальном банке.
Соответствующее решение было принято постановлением Правления Нацбанка № 20 от 20 января 2026 года. Оно вступил в силу после официального опубликования.
В правилах были конкретизированы вопросы, касающиеся взаимодействия эмитента электронных денег с агентом по их распространению и агента с держателями электронных денег в момент передачи на условиях отсрочки оплаты.
Также были уточнены вопросы учета операций с электронными деньгами, начисления процентов на остаток денежных средств, которые поступили эмитенту при их эмиссии, взаимодействия поставщиков электронных денег и другие.
В Нацбанке отметили, что договоры, которые были заключены между поставщиками и пользователями платежных услуг до вступления в силу постановления, необходимо привести в соответствии с требованиями обновленных правил в течение трех месяцев.
Изменения поспособствуют уменьшению платежных рисков в момент проведения операций с электронными деньгами, а также повысят качество платежных услуг.
