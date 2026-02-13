Молдавская ГРЭС не перейдет на украинский уголь — глава Минэнерго

По его словам, модернизация электростанции МолдГРЭС для работы на украинском угле не планируется, поскольку инвестиции в это будут неоправданными.
«Когда строилась МГРЭС, на Украине уже существовала аналогичная ТЭЦ. Компания, которая ею управляла, провела модернизацию энергоблоков, чтобы они могли работать на другом виде угля. В прошлом году специалисты посетили МГРЭС, и на основе этого появилось соответствующее предложение. Нужно учитывать, что МГРЭС в настоящее время не подконтрольна конституционным властям Кишинева. Инвестиции в перевод станции на другой вид угля сейчас нецелесообразны», — отметил Жунгиету.
Министр также отметил, что в настоящее время закупка электроэнергии из Приднестровья экономически невыгодна из-за текущих цен на газ и устаревших технологий, используемых на электростанции.
Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну совершил визит на Украину. Украинский премьер заявил на встрече с молдавской делегацией, что Украина готова поставлять уголь на МолдГРЭС, чтобы помочь покрыть дефицит природного газа на станции. Минэнерго Молдовы в пресс-релизе подтвердило, что заинтересовано в развитии совместных инфраструктурных проектов, включая воздушную ЛЭП на 330 кВ Бельцы — Днестровская ГЭС.