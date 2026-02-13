Специалисты сказали, чем белорусский огурец отличается от импортного

В тепличном хозяйстве «ДОРОРС» рассказали о процессах и технологиях выращивания овощей в межсезонье. Например, на одном из участков благодаря новациям в январе урожайность огурцов составляла около 14 килограммов с квадратного метра, в декабре — 12 кило. Для такого впечатляющего результата применялась биологическая система защиты — жуки-энтомофаги и биопрепараты. Удобрения вносятся под корень. Также сказали об отличии белорусских огурцов от привозных.