Банк России решил снизить ключевую ставку до 15,5%

Центробанк на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Это решение совпало с прогнозом участников финансового рынка. По мнению экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам и кредитам начнут снижаться на сопоставимую величину. При этом ставки по депозитам будут уменьшаться даже быстрее и могут достигнуть 10% уже в первом полугодии 2026 года, считают эксперты. По их словам, заемщикам по ипотеке и потребкредитам придется ждать снижения ставок дольше, по всей видимости, до лета. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять в марте — в нашем материале.