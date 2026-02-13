Рост цен в Молдове замедлится, но не остановится: прогноз Нацбанка на 2026 год

По оценкам регулятора, максимальный уровень инфляции составит 5,1% в третьем квартале 2026 года. В среднем за год инфляция ожидается на уровне 5% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.
Нацбанк снизил прогноз по базовой инфляции, что говорит о более умеренном внутреннем спросе. В то же время прогноз по ценам на продукты питания пересмотрен в сторону повышения, до сих пор именно продукты остаются главным источником подорожаний.
«Существенный вклад в инфляцию в 2026 году ожидается и со стороны регулируемых тарифов, что указывает на возможное давление со стороны цен на коммунальные услуги. В 2027 году, по прогнозам, эта ситуация должна стабилизироваться», — говорится в пресс-релизе НБМ.
Что касается топлива, в 2026 году его влияние на инфляцию будет выше, чем ожидалось ранее, хотя в начале года цены на топливо могут даже немного сдерживать общий рост цен.
В целом НБМ ожидает, что уже с начала 2026 года инфляция вернется в целевой диапазон и будет удерживаться рядом с ним на протяжении всего прогнозного периода.