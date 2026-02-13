Проект Путина на Южном Урале: зачем Челябинску кампус мирового уровня

В Челябинске продолжается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня, который должен стать одной из ключевых точек роста экономики и технологий Южного Урала. Ход работ лично проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Масштабный проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Кампус объединит семь ведущих вузов региона и станет домом для более чем 5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей.
Часть инфраструктуры уже введена в эксплуатацию. Две гостиницы кампуса работают с августа 2024 года, в них проживают свыше 300 студентов. Еще шесть корпусов планируется сдать в 2026 году, при этом заселение, как отметил губернатор, начнется уже с 1 сентября.
Особый акцент в новом кампусе сделают на практику и взаимодействие с бизнесом. В лабораториях учебно-научного комплекса будут работать не только студенты и преподаватели, но и индустриальные партнеры, которые вместе с молодыми специалистами займутся решением прикладных задач.
— Здесь будут развиваться самые перспективные направления: биотехнологии, новые материалы, искусственный интеллект и цифровая инженерия, — подчеркнул Алексей Текслер.
Кампус станет частью современной городской среды. Рядом расположены «РМК Арена», футбольно-легкоатлетический манеж, ботанический сад и городской бор, к которому уже построили новый пешеходный мост.
Завершение строительства учебно-научного и многофункционального комплексов запланировано на 2027 год. В ходе совещания с подрядчиками губернатор также вручил благодарственные письма руководителям компаний, внесших вклад в реализацию одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона.