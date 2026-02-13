Проект Путина на Южном Урале: зачем Челябинску кампус мирового уровня

Часть инфраструктуры уже введена в эксплуатацию. Две гостиницы кампуса работают с августа 2024 года, в них проживают свыше 300 студентов. Еще шесть корпусов планируется сдать в 2026 году, при этом заселение, как отметил губернатор, начнется уже с 1 сентября.