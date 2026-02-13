Ричмонд
Минтруда раскрыло средний размер пенсии в Беларуси в 2026

Минтруда назвало, сколько составляет средний размер пенсии в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда раскрыло средний размер пенсии в Беларуси в 2026 году. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

«Средний размер пенсии по возрасту в феврале составил 1072,71 рубля», — отметили в ведомстве.

В Минтруда напомнили, что с 1 февраля 2026 года в стране были увеличены все виды трудовых пенсий. Речь идет про пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого белорусского пенсионера свой. Он зависит от продолжительности стажа и величины заработка, которые учитывались при начислении пенсии. Также на рост влияют и установленные доплаты к основной пенсии.

«Пенсии перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам», — обратили внимание в Министерстве труда и соцзащиты.

Ранее Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсий.

