Минтруда раскрыло средний размер пенсии в Беларуси в 2026 году. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
«Средний размер пенсии по возрасту в феврале составил 1072,71 рубля», — отметили в ведомстве.
В Минтруда напомнили, что с 1 февраля 2026 года в стране были увеличены все виды трудовых пенсий. Речь идет про пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца.
Размер увеличения трудовой пенсии у каждого белорусского пенсионера свой. Он зависит от продолжительности стажа и величины заработка, которые учитывались при начислении пенсии. Также на рост влияют и установленные доплаты к основной пенсии.
«Пенсии перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам», — обратили внимание в Министерстве труда и соцзащиты.
