Эксперт Джиоев: темпы снижения ставки могут оказаться выше ожиданий рынка

Центральный банк России может продолжить снижать ключевую ставку быстрее, чем ожидает рынок. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» сделал аналитик-стратег Александр Джиоев.
На заседании 13 февраля регулятор снизил ставку до 15,5 процента годовых. Это решение объяснили охлаждением экономики и временным характером роста цен в январе.
По мнению Джиоева, сигнал ЦБ свидетельствует о прохождении пика инфляционного давления, на что также указывают снижение внутреннего спроса и рост депозитов. Аналитик не исключает, что темпы смягчения могут оказаться выше рыночных ожиданий, поскольку избыточная жесткость политики способна создать дополнительные риски для экономического роста в 2026 году.
При этом доходность вкладов в крупнейших российских банках в первом полугодии 2026 года может снизиться до 10 процентов, заявила «Газете.Ru» эксперт Ольга Епифанова. По ее словам, в ближайшие две-три недели на депозитном рынке вероятна пауза, ставки по среднесрочным рублевым вкладам удержатся на уровне 12−13 процентов годовых. Затем по мере стабилизации инфляции они начнут снижаться, и у крупных банков минимальные уровни могут опуститься до 10−10,5 процента, тогда как небольшие игроки, вероятно, продолжат предлагать 13,5−14 процента.
Ориентиром для старта более мягкого цикла снижения ключевой ставки может стать мартовское заседание ЦБ. На рынке кредитов реакция будет более медленной, ставки по ипотеке останутся в коридоре 16−17 процентов, а по потребкредитам — около 20−22 процентов, их плавное снижение эксперт ожидает ближе к лету.
Ранее Центробанк повысил прогноз инфляции на 2026 год.