Эксперт Джиоев: темпы снижения ставки могут оказаться выше ожиданий рынка

При этом доходность вкладов в крупнейших российских банках в первом полугодии 2026 года может снизиться до 10 процентов, заявила «Газете.Ru» эксперт Ольга Епифанова. По ее словам, в ближайшие две-три недели на депозитном рынке вероятна пауза, ставки по среднесрочным рублевым вкладам удержатся на уровне 12−13 процентов годовых. Затем по мере стабилизации инфляции они начнут снижаться, и у крупных банков минимальные уровни могут опуститься до 10−10,5 процента, тогда как небольшие игроки, вероятно, продолжат предлагать 13,5−14 процента.