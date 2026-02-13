Эксперт Янин посоветовал россиянам брать ипотеку на короткий срок

При планировании досрочного погашения ипотеки россиянам рациональнее выбирать кредит на более короткий срок, например 15 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Эксперт отметил, что средний срок ипотеки в России приближается к 26 годам, а около половины кредитов оформляется на 25−30 лет. Такой подход кажется разумным из-за более низкого ежемесячного платежа, однако это преимущество иллюзорно, особенно для большинства заемщиков, планирующих погасить долг досрочно. При аннуитетной схеме в первые годы основную часть выплат составляют проценты, а основной долг сокращается минимально. Чем длиннее срок, тем медленнее он уменьшается.
Эксперт уточнил, что досрочное погашение теряет смысл при льготной ипотеке, если ставка по ней ниже банковских депозитов. В таком случае свободные средства выгоднее разместить на вкладе.
Ранее экономист Александр Абрамов дал совет по покупке квартиры в ипотеку в 2026 году.