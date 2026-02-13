Эксперт Янин посоветовал россиянам брать ипотеку на короткий срок

Эксперт отметил, что средний срок ипотеки в России приближается к 26 годам, а около половины кредитов оформляется на 25−30 лет. Такой подход кажется разумным из-за более низкого ежемесячного платежа, однако это преимущество иллюзорно, особенно для большинства заемщиков, планирующих погасить долг досрочно. При аннуитетной схеме в первые годы основную часть выплат составляют проценты, а основной долг сокращается минимально. Чем длиннее срок, тем медленнее он уменьшается.