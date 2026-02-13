Россиянам рассказали, стоит ли брать кредиты после снижения ключевой ставки

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, однако, торопиться оформлять кредит пока не стоит. Выгоднее будет взять займ летом, когда банки снизят проценты, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru доцент, специалист в сфере финансов Петр Щербаченко.