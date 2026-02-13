Россиянам рассказали, стоит ли брать кредиты после снижения ключевой ставки

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, однако, торопиться оформлять кредит пока не стоит. Выгоднее будет взять займ летом, когда банки снизят проценты, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru доцент, специалист в сфере финансов Петр Щербаченко.
— Кредиты, несомненно, будут уменьшаться вместе с ключевой ставкой Центрального банка РФ. Если пока нет срочной необходимости в займе, лучше подождать до лета 2026 года, поскольку падение ключа на 1−2% позволит существенно сэкономить на переплатах, — отметил эксперт.
По его словам, на фоне решения ЦБ снижаться также будут и ставки по депозитам — через одну-две недели после информации о падении ключевой ставки.
В пятницу, 13 февраля, прошло очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, на котором ЦБ снизил ставку с 16% до 15,5% годовых. Большинство экспертов считают, что к концу этого года ключевая ставка может еще опуститься — до 11 — 13% годовых.