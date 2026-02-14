Ричмонд
Нацбанк определил курс доллара и курсе евро на 14 февраля

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 14 февраля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил валютные курсы на 14 февраля, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались на уровне установленным перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 14 февраля, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8644 белорусского рубля, 1 евро — 3,4029 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7207 белорусского рубля.

В сравнении со значениями курсов валют, установленными на пятницу, 13 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 14 февраля.

Еще Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и рисковать.

