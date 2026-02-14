Ричмонд
Финансист спрогнозировал стоимость доллара после снижения ключевой ставки

Финансист Зельцер допустил рост стоимости доллара до 80 рублей к весне.

Источник: Комсомольская правда

Доллар может возрасти в цене к весне, однако, каких-либо резких скачков не рынке валют не ожидается. Таким прогнозом поделился в беседе с «РИАМО» специалист по фондовому рынку Михаил Зельцер.

— Ориентир к весне: доллар вернется на уровень 80 рублей, а евро — по направлению к 95. Целевые в рамках года — доллар за 85 рублей, евро — около 100 рублей, — считает финансист.

По его словам, на ситуацию повлияет, в том числе, решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 15,5%. Предыдущее изменение ставки было 19 декабря 2025 года.

Тем временем RT рассказал, что что на ближайшей неделе рубль останется стабильным. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не прогнозирует нового всплеска инфляции в стране, спрогнозировав инфляцию на уровне 4,5—5,5% в 2026 году.

Напомним, что пятницу, 13 февраля, ЦБ РФ в очередной раз принял решение о снижении ключевой ставки — с 16% до 15,5% годовых.

