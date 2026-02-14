СФР назвал новое условие получения единого пособия для родителей в 2026 году

В России изменились требования к доходам родителей, которые оформляют или продлевают единое пособие на детей. Теперь Социальный фонд смотрит на сумму заработка за последние 12 месяцев — она должна быть не менее 8 МРОТ. В СФР разъяснили детали.
В 2026 году эта сумма 8 МРОТ составляет 216 744 рубля. В Соцфонде уточнили, что лимит может быть ниже, если у человека есть уважительные причины для отсутствия дохода или он работал не полный год.
Правило нулевого дохода по-прежнему остается в силе: у всех взрослых членов семьи либо должен быть официальный заработок, либо документально подтвержденные основания для его отсутствия. При этом в ведомстве перечислили, какие именно поступления считаются трудовым доходом.
В расчет берут зарплату по трудовому договору, выплаты по гражданско-правовым договорам, авторские гонорары и доходы от предпринимательства. Учитываются также деньги, полученные от частной практики или профессиональной деятельности самозанятых.
Военнослужащие и приравненные к ним категории граждан тоже могут включить свое денежное довольствие.
Важная деталь: все эти суммы считаются до вычета налогов.