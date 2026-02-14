Песков: расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты

По его словам, подобная практика не вступает в противоречие с усилиями по развитию финансовых отношений с другими государствами на основе национальных денежных единиц. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о специфике взаимодействия с конкретным партнером, где выбор валюты определяется особенностями экономических связей.