Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование доллара в расчетах с США не противоречит курсу на расширение расчетов в национальных валютах. Об этом пишет ТАСС.
Он напомнил, что американская валюта является национальной для Соединенных Штатов, поэтому ее применение в двусторонних контактах выглядит логичным.
По его словам, подобная практика не вступает в противоречие с усилиями по развитию финансовых отношений с другими государствами на основе национальных денежных единиц. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о специфике взаимодействия с конкретным партнером, где выбор валюты определяется особенностями экономических связей.
Песков также отметил, что использование доллара в российско-американской торговле не окажет принципиального влияния на сотрудничество России с другими странами. Он дал понять, что такая модель расчетов может сосуществовать с действующими механизмами взаимодействия с нынешними партнерами Москвы.
Ранее Песков заявил, что Россию лишают права использовать доллар США, поэтому государство прибегает к национальным валютам в расчетах с другими странами.