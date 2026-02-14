В РФ с 1 марта запретят списывать деньги за подписки с отвязанных карт

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Онлайн-сервисы и приложения с 1 марта не смогут в автоматическом режиме списывать стоимость ежемесячной подписки, если клиент отвязал свою карту. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).
«С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета, — сказал депутат. — Безусловно, закон поддержит граждан и оградит от всякого рода финансовых уловок».
Он отметил, что введенная норма призвана защитить россиян от ненужных и неактуальных переплат. «Все рассчитано на то, что немалый процент пользователей совсем забудет о дедлайне хостинга и деньги за следующий период спишутся автоматически. Это миллионы рублей в масштабах страны, а, может, и больше, учитывая, что каждый четвертый гражданин в нашей стране пользуются подобными сайтами», — подчеркнул парламентарий.
В соответствии с законом продавец цифровой подписки обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа при расчетах, включая подачу отказа в электронной форме.