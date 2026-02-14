Эксперт рассказал, во сколько женщины и мужчины выйдут на пенсию в 2026 году

С 1 января 2026 года размер страховых пенсий для как работающих, так и неработающих пенсионеров был увеличен на 7,6%. В 2027 году в России запланирована поэтапная индексация страховых пенсий, которая затронет всех получателей выплат по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1 февраля размер страховой пенсии будет повышен на 4%, а с 1 апреля последует дополнительное увеличение на 3,4%. Аналогичный механизм сохранится и в 2028 году: с 1 февраля выплаты вновь вырастут на 4%, а с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы на 3,8%.