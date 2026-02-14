Ричмонд
Эксперт рассказал, во сколько женщины и мужчины выйдут на пенсию в 2026 году

В 2026 году право на назначение страховой пенсии по старости в России будут иметь женщины по достижении 59-летнего возраста, а мужчины — по достижении 64 лет. Об этом заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Источник: URA.RU

«Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин — 64 года (1962 год рождения)», — сказала Подольская в беседе с РИА Новости. Она указала, что 2026 год является заключительным годом переходного этапа, в течение которого поэтапно повышается возраст выхода на пенсию по старости. Начиная с 2028 года женщины смогут оформлять пенсию по старости по достижении 60-летнего возраста и старше, мужчины — по достижении 65 лет и старше.

С 1 января 2026 года размер страховых пенсий для как работающих, так и неработающих пенсионеров был увеличен на 7,6%. В 2027 году в России запланирована поэтапная индексация страховых пенсий, которая затронет всех получателей выплат по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1 февраля размер страховой пенсии будет повышен на 4%, а с 1 апреля последует дополнительное увеличение на 3,4%. Аналогичный механизм сохранится и в 2028 году: с 1 февраля выплаты вновь вырастут на 4%, а с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы на 3,8%.